Vallo della Lucania: Notte bianca 2021, gli Arteteca, Tony Figo, il dj set esclusivo di Anela dj

“Shopping e divertimento nel cuore del Cilento” sarà il claim dell’edizione 2021 della Notte Bianca di Vallo della Lucania, in scena Martedì 7 Dicembre, l’evento che colorerà di bianco, tutto il Cilento, dal tramonto a notte fonda, una magica atmosfera fatta di luci, mercatini di Natale e tanto divertimento. Sarà proprio la Notte Bianca ad aprire ufficialmente il lungo calendario di eventi per Natale, messo in campo dalla nuova amministrazione guidata dal sindaco Sansone, artisti di strada, mercatini di natale, 3 piazze coinvolte e come promesso dagli organizzatori, un programma che abbraccia ogni fascia d’età . Si inizia alle ore 19 dove da piazza dei martiri partirà ufficialmente la carovana degli artisti di strada della Rena Nera Spettacoli che ci accompagneranno “per mano” fino a Piazza Santa Caterina dove si esibirà la Tribute Band “Rewind” un omaggio al grande Vasco Rossi. Dalle 22 La Notte Bianca esplode in un turbinio di risate e divertimento, condotta dalla bellissima Enza Ruggiero, toccherà a Tony Figo, aprire ufficialmente il palco principale della Notte Bianca 2021, l’ artista con la battuta sempre pronta, il ciuffo alla Elvis, occhiali Rayban da chips, pantaloni stretti e camicia aperta, il maresciallo Tony Figo con il suo show è diventato un cult, accompagnarci al culmine del divertimento con Il duo comico Gli Arteteca , composto da Enzo e Monica, per la prima volta a Vallo della Lucania, uno spettacolo che raccoglie tutte le loro indimenticabili esibizioni, qualche novità e le migliori trasformazioni con cui li abbiamo conosciuti e amati. Toccherà invece ad Anela dj, chiudere, con il suo dj set esclusivo, questa edizione 2021 della notte bianca di Vallo della Lucania, regina della techno, Antonella alias Anela dj, 36 anni, sfodera fascino e talento da vendere,una dj e producer molto affermata e di talento, lo sguardo fiero,di chi si è costruita da sé, seguendo il modello dei suoi maestri, primo tra tutti Mario più. Illuminazioni a tema, mercatini di natale,sconti dedicati in tutti i negozi, arricchiscono quello che sarà un contesto in cui massima sarà l’attenzione alla sicurezza, alla voglia di stare insieme e ritrovarsi, un invito a godere delle piccole cose, dello stare insieme, distanti ma vicini, sicuri e coccolati dalla cittadina che più di qualsiasi altra ha l’ospitalità e la leggerezza nel proprio DNA, una terra autentica che ha sempre tanto ottimismo da regalare, dove gli abitanti trasmettono emozioni sincere che vengono dal profondo dell’anima. Per tutte le informazioni potete contattare anche via whatsapp il 3343044738, visitare la pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/nottebiancavallodellalucania2021/ o inquadrare il QR code presente sulla locandina.