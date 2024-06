Strano avvistamento nei cieli anche a Salerno: é un lancio di "Space X"

Nella serata di ieri tantissimi salernitani e non solo, sono stati attirati da uno strano fenomeno che li ha portati, poco dopo le 21, ad avere gli occhi puntati al cielo: una strana doppia luce sembrava volare sulle loro teste ad alta velocità.

Il mistero

Non si tratta, però, di un oggetto volante non identificato (UFO) ma di uno dei lanci di Space X, la compagnia aerospaziale fondata da Elon Musk, con a bordo 22 satelitti Starlink per l'accesso ad internet satelittare a banda larga. Il fenomeno ha interessato i cieli di gran parte dell'Italia centrale e meridionale. Tanta curiosità

