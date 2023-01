Bagno di Capodanno: il primo tuffo del 2023 per un gruppo di salernitani

Il video di Giovanni Capuano, condiviso sui social da Solo per chi ama Salerno, mostra come alcuni salernitani, sulla spiaggia del Lloyd's Baia Hotel, abbiano affrontato, temerari, le acque invernali del nostro golfo

Anche quest'anno un gruppo di tenaci cittadini ha fatto il tradizionale bagno di Capodanno. Il video di Giovanni Capuano, condiviso sui social da Solo per chi ama Salerno, mostra come alcuni salernitani, sulla spiaggia del Lloyd's Baia Hotel, abbiano affrontato, temerari, le acque invernali del golfo. La tradizione di Capodanno, dunque, è stata rispettata anche in questo 2023.