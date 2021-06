VIDEO | Cinghiale a spasso in via Moscati: la segnalazione

Coprifuoco, in via Moscati, a Salerno, dalla tarda serata in poi. Ma il motivo non è legato alle norme anti-Covid, bensì ad un cinghiale che ogni notte si reca all'altezza del civico 5, incutendo timore tra i residenti del posto.

La segnalazione

"Ho paura di uscire di casa", ci ha scritto una lettrice che fa dunque appello agli enti competenti per ripulire innanzitutto le strade: come è noto, i cinghiali sono attirati dalla spazzatura abbandonata in modo incontrollato e non ritirata.

