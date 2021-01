VIDEO | Conflitto d'interesse per lo Studio Spes sulle Fonderie Pisano: l'intervista a Forte (Comitato Salute e Vita)

Questo l'appello dell'associazione Salute e Vita capitanata da Lorenzo Forte che oggi ha tenuto una conferenza stampa per rendere pubbliche le notizie in merito allo studio Spes sulle Fonderie Pisano e "alla sua inspiegabile mancata pubblicazione e alla sua gestione piena di ombre e azioni inquinanti che meritano e necessitano chiarimenti".

il 21 luglio 2016 l’istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno attuava il Protocollo di intesa n.0006280 per la realizzazione dello Studio S.P.E.S. “Studio di Esposizione nella Popolazione Suscettibile”, istituito all’interno del progetto Terra Dei Fuochi della Regione Campania. Nello stesso anno, il 30 novembre 2016, nell’ambito dello studio epidemiologico S.P.E.S., viene promosso un ulteriore studio (a due cluster) atto a verificare l’inquinamento nella Valle Dell’Irno dove è presente da decenni la Fonderia Pisano e a comprendere l’incidenza di tale fabbrica sul territorio e sulla popolazione.

Ciò si evince ancor di più dalla stessa relazione e realizzazione del successivo protocollo del 28 gennaio 2017, nel quale l’Associazione “Salute e Vita” firma il protocollo di Convenzione dello Studio S.P.E.S Valle dell’Irno insieme alle Fonderie Pisano, all’Asl di Salerno e all’istituto tumori Pascale di Napoli nell’ambito del quale l’Ente che dovrà occuparsi di effettuare le indagini è individuato sempre nell’Istituto “Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno”, il cui presidente è il dott. Antonio Limone.

N.B.: Il responsabile scientifico del progetto di ricerca “Area Medica – Protocollo di Studio Scientifico S.P.E.S.” dalla data del 29 giugno 2016 a tutt’oggi (come si evince dal suo curriculum pubblico e da altri documenti) è la prof.ssa Maria Triassi, docente ordinario universitario presso la Federico II di Napoli e, dal 18 novembre 2020, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Dell’università degli Studi di Napoli “Federico II”.

La notizia del ruolo della Triassi viene appresa per caso solo recentemente da noi, perché non è mai stato dichiarato o reso pubblico dal Dott. Limone né da altri Enti, anche quando, nel 2017, nell’unica riunione convocata ed in cui erano presenti tutti i firmatari del protocollo (nel caso dei Pisano rappresentanti dal Prof. Bresciamorra, anche lui docente della Federico II) nonostante io abbia chiesto esplicitamente quale era il ruolo della Federico II nella realizzazione dello SPES (dato che al tavolo vi era anche la ricercatrice Alfano Rossella della Federico II riconducibile alla Prof.ssa Triassi) ci si è limitati ad omettere tali notizie, come si evince dal verbale della riunione.

La stessa prof.ssa Triassi, a firma sua e della Federico II, nel 2018 realizza un focus sulla Fonderia Pisano elaborando dei dati del medico del lavoro delle stesse Fonderie (quindi non dati dell’università) che vanno dal 2005 al 2015, per uno studio sulla salute dei lavoratori (come richiesto dalla proprietà Pisano) ma, sottolineiamo, che non comprendiamo a che titolo e per quale motivo realizza questo studio ovvero non abbiamo notizie se è stato pagato e/o chi gli ha chiesto di realizzarlo: tuttavia, ciò che è certo, è che tale documento è utilizzato in più occasioni in Tribunale, sia in cause civili/amministrative che penali, dalla famiglia Pisano per scagionarsi da qualsiasi responsabilità. Contestualmente la Prof.ssa Triassi continua ad essere responsabile scientifico del progetto di ricerca, “Area Medica - Protocollo di Studio Scientifico S.P.E.S.”.

A questo punto nell’ottobre del 2019 la prof.ssa Maria Triassi, in palese conflitto d’interessi, diventa CTP (consulente tecnico di parte) delle Fonderie Pisano nell’ambito dell’indagine penale promossa dal P.M. Penna per stabilire il nesso di casualità tra le morti nella Valle Dell’Irno e la presenza delle Fonderia Pisano. Pertanto, mentre dal 2016 svolge il ruolo di direttore scientifico per uno studio di interesse pubblico (lo SPES) che mira a comprendere l’incidenza delle Fonderie Pisano sull’ambiente e sulla popolazione, la dottoressa Triassi fa contestualmente nel 2018 e nel 2019 e tutt’ora la consulente di parte della famiglia Pisano ovvero “arruolata” per tentare di dimostrare che le Fonderie Pisano non siano responsabili dei veleni che pure sono stati trovati sia in numerosi controlli ARPAC, sia nelle stesse due relazioni provvisorie o preliminari dello stesso SPES. Infatti nonostante inspiegabilmente lo studio non abbia ancora una relazione definitiva e non sia stata consegnata un report definitivo, sono tuttavia uscite fuori gravi contaminazioni che dipingono un quadro allarmante, sia relativamente alla presenza di metalli potenzialmente tossici nel sangue delle persone che nel l territorio. Ciò che abbiamo raccontato oggi è la realtà dei fatti e, a nostro avviso, pone la Triassi in un conflitto di interesse che supera di gran lunga quello di Silvio Berlusconi: per questo motivo oggi abbiamo scritto una lettera al Magnifico Rettore della Federico II per chiedere se in questa brutta vicenda è coinvolta l’intera Università o se tali comportamenti (a nostro giudizio deontologicamente e moralmente deprecabili) siano da addebitare solo ed esclusivamente alla Professoressa Triassi; ma su questo vogliamo e speriamo di avere notizie certe e soprattutto auspichiamo che venga avviata una nuova stagione di trasparenza. A questo punto viene da pensare ed ipotizzare che, dato che il Direttore scientifico dello SPES è da sempre la Prof.ssa Triassi, la quale è anche il consulente di parte dei Pisano, questi ultimi hanno di fatto sempre potuto avere accesso allo studio SPES in tutti i suoi passaggi creando così un vantaggio enorme a chi era oggetto di indagini mentre a noi e ai cittadini è stato negato di sapere la verità. Addirittura ci sono atti altrettanto gravi ed inquietanti messi in campo dal Direttore Limone che, nonostante noi fossimo firmatari di un protocollo d’intesa, nonostante già dal 29 aprile 2020 avessimo legittimamente richiesto - con la procedura dell’accesso agli atti - di avere accesso allo studio e alle sue risultanze complete, ora che siamo venuti a conoscenza che tale studio era completato già nel gennaio 2020.