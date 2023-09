Operazione “Alto Impatto” sulla litoranea: denunciato un automobilista sotto effetto di droga

Al setaccio, la litoranea “Sp 175”: la Polizia di Stato ha svolto l'operazione “Alto Impatto” sulla strada, per garantire la sicurezza tra Salerno, Pontecagnano e Battipaglia. In particolare sono stati effettuati numerosi controlli durante il pomeriggio di ieri. Nell’ambito di tali controlli una persona è stata denunciata in stato di libertà per guida sotto l’effetto di stupefacenti, fermata da un equipaggio della Polizia Stradale con l’ ausilio di un’Unità Cinofila della Polizia di Stato. L'uomo è stato anche segnalato in quanto assuntore di stupefacenti.