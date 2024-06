"Checco vive": corteo per ricordare il minore vittima dell'incidente a Cava

Un fiume di persone in strada, mercoledì sera, a Castel San Giorgio per ricordare Francesco Pontone, il 17enne morto in un incidente a Cava, mentre era a bordo del suo scooter in compagnia di un amico. Si indaga per far luce sulla dinamica del sinistro che ha coinvolto anche un'auto e un camion.

"Checco vive" si legge sugli striscioni del corteo per Francesco, talentuosa promessa del calcio e giovane dal cuore d'oro. Tutti stretti attorno alla famiglia.