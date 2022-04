Disagi in piazza Matteo Luciani: partita la raccolta firme

I commercianti della piazza, insieme a Donato Pessolano, consigliere comunale di Oltre, hanno fatto partire una raccolta firme per inviare una petizione popolare al al Prefetto, Questore e sindaco di Salerno per la "Sicurezza e l'Ordine Pubblico dell'area Ufficio Immigrazione"

E' iniziata la raccolta firme per restituire dignità a piazza Matteo Luciani. I commercianti della piazza, insieme a Donato Pessolano, consigliere comunale di Oltre, hanno fatto partire una raccolta firme per inviare una petizione popolare al al Prefetto, Questore e sindaco di Salerno per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico dell'area Ufficio Immigrazione.

I disagi

La piazza è sede dell'Ufficio Immigrazione di Salerno e, a causa dell'emergenza covid, molto spesso tante persone, anche famiglie con bambini, sono costrette a lunghe attese in piazza, con il freddo o con il caldo, senza alcun servizio tanto che sono costretti a espletare le proprie funzioni fisiologiche non in un bagno ma nelle aiuole della piazza.

La raccolta firme ha l'obiettivo di richiedere che la gestione della fila avvenga all'interno della corte dell'Ufficio Immigrazione e non nella piazza.

Come partecipare

Per firmare è possibile rivolgersi al negozio Casa Shop o alla sede politica del consigliere Pessolano entrambi in piazza Luciani.

Copyright 2022 Citynews