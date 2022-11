Vigili del Fuoco: un'esercitazione per i reparti speciali alpino fluviali, soccorritori acquatici e soccorritori di superficie

E' in corso un'esercitazione dei Vigili del Fuoco che ha coinvolto i reparti speciali stereo Alpino fluviali soccorritori acquatici e soccorritori di superficie con battelli nautici.

L'esercitazione

Sono stati, inoltre, allestiti un posto di comando avanzato con la sala operativa mobile del Comando provinciale Vigili del Fuoco Salerno ed un campo base nell'area Mercatale di Sarno Dove sono state simulate delle frane simili all'evento che si è verificato nel 1998.

L'esercitazione nazionale in atto è stata utile anche per testare la sinergia fra il dipartimento dei Vigili del Fuoco e le organizzazioni comunali di protezione civile territoriale. Durante le emergenze si mettono in campo tutte le potenzialità territoriali e nazionali per fornire un servizio veloce efficiente e professionale alle popolazioni colpite

