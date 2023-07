GFF, le lacrime del Ministro dell'Ambiente dinanzi a Giorgia che soffre di "eco-ansia": applausi in sala

Fuoriprogramma, oggi, al Giffoni Film Festival: il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin si è emozionato ascoltando l'intervento di Giorgia, una ragazza siciliana che oggi è intervenuta nella Sala Blu della Multimedia Valley. “Ministro – esordisce la ragazza– soffro di eco-ansia. In questi giorni la mia terra brucia. Sta bruciando tutto”. Giorgia si ferma, scoppia in lacrime. Prova a riprendere, la voce le si spezza, ma continua: “Lei non ha paura – così continua – non ha paura per i suoi figli, per i suoi nipoti?”.

La risposta inaspettata è l’emozione di un Ministro che, per qualche secondo, esce fuori dal ruolo istituzionale e si ritrova sul palco, uomo, padre e nonno: “Io – le risponde - ho la forza del dubbio. Glielo dico sinceramente. Ma abbiamo il dovere, ho il dovere della carica che ricopro, verso di voi e verso i miei nipoti”. Le lacrime gli rigano il volto. Le asciuga con la mano. La sala applaude con il cuore. I ragazzi di Giffoni lo ringraziano.