Integr@zione: il bilancio delle attività dello sportello, parla l'assessore De Roberto

Lo sportello territoriale d'inclusione ha visti impegnati la cooperativa Prometeo 82 per il sostegno alla genitorialità domiciliare, Fili d'Erba per il sostegno alla genitorialità sperimentale per la prima infanzia, nonchè il Girasole per il tutoring didattico per minori con disturbi DSA e Mestieri Campania per i percorsi di empowerment. Non sono mancati tirocini per persone con disabilità o svantaggiate.