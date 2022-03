Comune di Salerno: intitolata l'aula delle Commissioni a Marta Naddei

Il sindaco Vincenzo Napoli sui social: "Questa mattina è stata dedicata l'Aula delle Commissioni al terzo piano di Palazzo di Città a Marta Naddei, la giornalista salernitana di 33 anni scomparsa a causa di un tragico incidente stradale tra il 27 e 28 dicembre 2019. Marta era una giornalista preparata, acuta, appassionata del suo lavoro. La ricordiamo oggi in quella che era la sua seconda casa. Qui avrà per sempre un posto, così come verrà ricordata per sempre nel cuore di chi l'ha conosciuta e amata. In questo 8 marzo voglio ricordare anche la giovane Anna Borsa, vittima di un atroce femminicidio perpretato dal suo ex fidanzato. Non possiamo celebrare la donna e al contempo contare quelle che muoiono per mano di amori malati e violenti che nulla hanno a che fare con l'amore vero".

Copyright 2022 Citynews