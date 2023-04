"Ipocrisia": il videoclip dell'ultimo brano di Carmelo Zappulla girato a Roscigno Vecchia

"Il video – ha commentato il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – non è altro che l’ennesima dimostrazione di come il nostro borgo non sia solo meta per turisti, ma si riproponga all'attenzione del mondo dello spettacolo e di tanti artisti. È la Cinecittà del Parco Nazionale del Cilento"

E' stato pubblicato su youtube Ipocrisia, l'ultimo videoclip di Carmelo Zappulla girato a Roscigno Vecchia con la partecipazione di Tony Sperandeo.

Il brano

Molte scene del videclip del brano, portato al successo da Angela Luce e, in quest'occasione interpretato dal cantante ed attore siracusano Carmelo Zappulla, sono state girate nel suggestivo borgo di Roscigno Vecchia e vedono tra i protagonisti anche l’attore siciliano Tony Sperandeo, conosciuto per i suoi ruoli da cattivo in pellicole quali I cento passi, La Piovra, Pizza Connection e Palermo Milano – Sola Andata.

I commenti

"Il video – ha commentato il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – non è altro che l’ennesima dimostrazione di come il nostro borgo non sia solo meta per turisti, ma si riproponga all'attenzione del mondo dello spettacolo e di tanti artisti. È la Cinecittà del Parco Nazionale del Cilento".

"Abbiamo scelto questa location perché è un posto stupendo": ha aggiunto Zappulla. Per Tony Sperandeo, invece, si è trattato di un ritorno a Roscigno Vecchia, 22 anni dopo aver girato alcune scene di Soldati di pace. "Dopo l’attentato alle Torri Gemelle ci fecero rientrare in Italia – dichiara l’attore palermitano - Abbiamo continuato a girare le scene nella caserma di Persano e poi a Roscigno Vecchia e sono molto felice di esservi tornato per girare questo videoclip dopo l’invito di Carmelo, con il quale condividiamo da tanti anni un rapporto di grande amicizia".