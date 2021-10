Capre maltrattate e trasportate illegalmente a Salerno: la videosegnalazione

A scendere in campo, anche l'assessore comunale uscente Mariarita Giordano che ha allertato le forze dell'ordine, auspicando immediati interventi per la tutela e la salvaguardia degli ovini

Alcuni animalisti ci hanno inviato delle immagini di alcune caprette maltrattate nella zona di Sant'Eustachio a Salerno. Gli animali erano chiusi in un casolare in condizioni igienico sanitarie precarie, tra escrementi e rifiuti edili. Le stesse caprette sono state successivamente avvistate nei pressi della tangenziale: ignoti, in modo brusco e violento, le hanno caricate in auto per portarle, presumibilmente, nel luogo angusto dove vivono e che è stato più volte segnalato dagli stessi animalisti.

A scendere in campo, anche l'assessore comunale uscente Mariarita Giordano che ha allertato le forze dell'ordine, auspicando immediati interventi per la tutela e la salvaguardia degli ovini.

Copyright 2021 Citynews