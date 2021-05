Pescara - Salernitana: l'arrivo dei granata all'Adriatico

Lo stadio Adriatico, lo stadio dei desideri. Qui la Salernitana (si attende l'arrivo dell'autobus sociale) dovrà scrivere la storia. Manca poco agli ultimi 90' della stagione regolare: i granata sono padroni del proprio destino. Nel rispetto delle norme anti Covid, nello stadio blindato da steward e forze dell'ordine, sono state avviate le procedure d'ingresso per il personale accreditato. Alle ore 12.33, il Pescara - retrocesso ma pungolato dai propri tifosi - ha fatto ingresso allo stadio.

Ore 12.45: la Salernitana è appena arrivata allo stadio. Utilizzati due pullman. Nel primo, hanno viaggiato dirigenza e calciatori infortunati, squalificati, non utilizzati. Nell'altro, tutta la squadra e lo staff tecnico.

Un breve saluto - pugno contro pugno - come si confà al tempo del Covid. I giocatori di Pescara e Salernitana, alle ore 12.52, dunque a poco più di un'ora dal fischio d'inizio, hanno effettuato un "sopralluogo" sul terreno di gioco dello stadio Adriatico, che metterà in palio per i granata di Castori (guarito dal Covid, in panchina) la promozione in Serie A. I castorizzati sono radunati a semicerchio e parlottano. C'è la giusta tensione agonistica, la giusta carica che precede i grandi eventi.

