VIDEO | Salerno sempre più pulita: l'intervento del sindaco

Al via, da questa mattina, i lavori di pulizia dei canali in tutte le frazioni collinari. Si parte da Sant'Eustachio, per poi proseguire a Giovi San Bartolomeo. Una volta a settimana si proseguirà fino a coprire tutto il territorio delle frazioni alte. I canali verranno disostruiti così da permettere all'acqua di scorrere senza fuoriuscire.

Contestualmente si provvederà al taglio dell'erba che si inserisce in un calendario di interventi più approfonditi rispetto all'ordinario che viene già svolto periodicamente.



