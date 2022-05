Il mio viaggio a New York: l'Osservatorio ReputationUp intervista Pietro Armenti

Il salernitano Pietro Armenti, notissimo influencer e fondatore de Il mio viaggio a New York, ha rilasciato un'intervista ad Elia Cavarzan per il podcast di informazione Osservatorio ReputationUp.

L'intervista

Fare impresa negli Stati Uniti d'America, come far crescere la propria azienda utilizzando i social media, come si tutela la reputazione del proprio brand, cosa pensano i cittadini americani del conflitto in Ucraina, sono alcuni dei temi trattati nell'intervista di Elia Cavarzan a Piero Armenti.

La sua voce inconfondibile, la sua creatività, il suo stile di vita all'insegna del lusso, la sua linea interpretativa delle leggi di mercato sono ormai diventati un simbolo tra le giovani generazioni che lo seguono su TikTok e non solo. Intervistato al podcast Osservatorio ReputationUP, Piero Armenti si è lasciato andare a delle personali considerazioni in merito alle sue scelte di vita.

