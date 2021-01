Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricettazione ed evasione fiscale nell'Agro: il video della Guardia di Finanza

Le accuse per l'imprenditore indagato sono di ricettazione ed evasione fiscale. Per gli inquirenti, la società ricopriva un ruolo chiave nel meccanismo di evasione dell’Iva grazie al quale era riuscita a mettere in commercio benzina e gasolio a prezzi estremamente vantaggiosi