Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Battipaglia: gettano rifiuti creando una micro-discarica, il video

La sindaca Francese: "Le nostre telecamere di video sorveglianza, situate in maniera capillare sul territorio, hanno ripreso tutto ed i soggetti in questione sono in corso di identificazione da parte delle autorità competenti"