Salernitana-Torino, l'arrivo di Dia allo Stadio Arechi: ecco il video

Boulaye Dia è arrivato allo stadio Arechi pochi minuti prima del fischio d'inizio di Salernitana-Torino. Accompagnato da un amico, il centravanti senegalese si è accomodato in tribuna per assistere alla partita. Il club granata lo ha atteso per giorni, poi il ritorno dalla Francia. deve recuperare da un problema muscolare che sarebbe di lievissima entità. L'obiettivo è restituirlo al più presto al calcio giocato e aal progetto salvezza della Salernitana.