Ciclista in difficoltà a Marsico Nuovo: salvato dal Nucleo elicotteristi del reparto volo di Pontecagnano

Provvidenziale recupero da parte del Nucleo elicotteristi del reparto volo di Pontecagnano in collaborazione con i soccorritori di Napoli: è stato tratto in salvo, infatti, un ciclista a Marsico nuovo, in provincia di Potenza. Nulla di grave, fortunatamente, per il malcapitato grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi.

Ha collaborato Alessandra De Cristofaro