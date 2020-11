VIDEO | Scuola Galvani-Opromolla di Angri realizza e dona valvole per i respiratori negli ospedali

Un plauso alla Scuola Media “Galvani-Opromolla” che si distingue ancora una volta per questa storia di speranza, e per la passione che Professori e Alunni mettono da mesi nell’aiutare gli ospedali costruendo valvole per i respiratori.

Pietro Balzano, Docente di Tecnologia dell’istituto e Responsabile del progetto, ha realizzato queste valvole che hanno raggiunto molti ospedali in tutto l’agro e in tutta Italia, insieme ai suoi alunni e l’ausilio della Stampa 3D.