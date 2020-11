Scuole chiuse: i bambini in piazza a Salerno

"Da settimane solo in Campania le scuole sono chiuse e confermano, ancora una volta, che non sono la causa di aumento contagi da covid19": questo è l'allarme lanciato dai genitori dei bambini che, anche secondo l'ultima ordinanza regionale, non potranno tornare a scuola.

"Non riaprire le nostre sicure scuole, a cominciare dall' infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, è solo l'ennesimo disprezzo del bene comune per coprire le lacune sanitarie del nostro territorio - hanno spiegato i manifestanti - La didattica a distanza non può essere considerata una valida sostituzione della vera scuola che i bambini campani meritano. Non ci sono i dati epidemiologici sulle famiglie che ruotano attorno alla scuola per giustificare tutto ciò, mentre non c'è sufficiente personale sanitario per fare i tamponi a domicilio. Un giorno - concludono, auspicando l'intervento, seppur tradivo, del Governo - chi ci amministra dovrà chiedere scusa".

Copyright 2020 Citynews