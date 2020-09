Infortunio sul Monte Faito: il video dei soccorsi

Brutta avventura per una 48enne che, durante un'escursione in zona Monte San Michele, all'interno del complesso del Monte Faito, ha subito un infortunio. Sono intervenuti, quindi, gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sia con squadre via terra che con l'elisoccorso del 118 di Salerno.

Il salvataggio

La donna è stata, quindi, imbarellata e recuperata al verricello dall’elicottero per essere condotta all'ospedale di Salerno per gli opportuni accertamenti.

