Vaccinazione libera per gli over-60: caos e assembramenti a "La Fabbrica"

"Ringraziamo ufficialmente il sindaco Napoli ed il presidente della Regione per farci vivere come in Svizzera - denunciano sarcasticamente dal Codacons - Questa la situazione al centro la Fabbrica stamani, persone in attesa dalle 5 per effettuare vaccino Covid e nessuna organizzazione"