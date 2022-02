Disagi e traffico per l'assenza di cordoli sul viadotto Gatto: la videosegnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato un video che ritrae una situazione molto comune al confine tra Salerno e la Costiera Amalfitana: il traffico sul viadotto Gatto. In questo video, infatti, si nota come l'assenza di cordoli e di segnaletica orizzontale sul viadotto invogli, complice il traffico, alcune auto ad imboccare la direzione dello svincolo alcuni metri prima dello stesso invadendo la corsia opposta.

Le conseguenze

Questa situazione, chiaramente, non fa altro che aumentare il traffico ed i disagi per gli automobilisti e per i residenti della zona. Si chiede, quindi, l'intervento immediato delle autorità preposte perchè, con l'arrivo delle belle giornate, la situazione è destinata a peggiorare.

Copyright 2022 Citynews