VIDEO | Alluvione, un commovente intervento di soccorso della Finanza

La Guardia di Finanza continua a fornire il proprio supporto ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell'alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna. L'ART72 del Comando Operativo Aeronavale con equipaggio costituito da specialisti del Corpo e personale dell'Autorità del Bacino del PO è impiegato in operazioni di sorvolo la fine di monitorare le condizioni idrogeologiche dei territori interessati dall'alluvione. Continuano le operazioni di soccorso, in particolare in località Reda, Comune di Faenza (RA), presso un centro di accoglienza per anziani sito nello stesso comune del ravennate e nel comune di Cervia (RA).