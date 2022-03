Carri armati dell'Esercito nel porto di Salerno: ecco il video

In tanti potrebbero pensare che si tratti di veicoli destinati all’Ucraina. Ma, in realtà, non è così

Sta circolando, in queste ore, un video sulla pagina Telegram “Guerra Totale” che mostra diversi carri armati dell’Esercito Italiano parcheggiati all’interno del porto commerciale di Salerno. In tanti potrebbero pensare che si tratti di veicoli destinati all’Ucraina. In realtà, sono mezzi del Reggimento Cavalleggeri Guide rientrati da un’attività addestrativa, già programmata da tempo, in Sardegna.

