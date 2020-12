VIDEO | Immacolata a "distanza"/le zampogne "virtuali" del maestro Giordano

Il Covid-19 non frena lo spirito natalizio. A Castel San Giorgio, infatti, l'Arciconfraternita Maria SS. Immacolata Concezione celebra la solennità dell’Immacolata Concezione Beata Vergine Maria a distanza.

Come è noto, a causa delle norme anti-contagio, quest'anno non ci saranno gli zampognari in presenza. Ma come si sa per i credenti la mano di Dio è sempre pronta ad accontentare i fedeli: il “maestro” Antonio Giordano, eccellente suonatore e realizzatore di zampogne, anima trainante della compagnia di musica popolare “D’altro canto”, allieta tutti a distanza, augurando con una suonata una buona Solennità dell’Immacolata. Tanta curiosità.

