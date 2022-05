E' emergenza cinghiali in pieno centro a Mercato San Severino. Come mostra il video inviatoci da una lettrice, due ungulati sono stati avvistati di sera finanche nei pressi del Municipio alla ricerca di qualcosa da mangiare. “Ho scritto anche al sindaco, ma non ho ricevuto risposta. Tutti animalisti in paese, fin quando non succede una tragedia” è la sua denuncia.

