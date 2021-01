VIDEO | Sopralluogo del sindaco a Giovi: l'annuncio per la messa in sicurezza

Entro un mese, condizioni meteo permettendo, sarà ultimato un importante intervento di ripristino e messa in sicurezza a Giovi, in via Bottiglieri. Gli operai stanno lavorando per la palificazione, la realizzazione di un muretto franato e la ripavimentazione del manto stradale. Si procederà, a seguire, con gli stessi intervenuti anche in via Maria Teresa di Calcutta, mentre, poco distante, nei pressi di via Marseglia è stato ricostruito il parapetto e risistemata la strada.

Poco più sotto, precedentemente, era stato messo in sicurezza il costone. In via Incarto, invece, è stata ripristinata in queste settimane, la strada che era franata a seguito di forti e incessanti precipitazioni.

Parla il sindaco Vincenzo Napoli

L'Amministrazione comunale da anni effettua lavori, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, sul rione collinare, interessato, di sovente, da eventi franosi. In queste settimane, a Sant'Eustachio, invece, è stato disostruito un canale tombato e ripristinato un muretto e l'attiguo parcheggio che erano stati compromessi da una recente piena del fiume. Anche in un delicato momento come questo, continuiamo il lavoro già in programma per la Nostra Città e, contemporaneamente, avviamo progetti per realizzare la Salerno di domani. Siamo pronti a ripartire.



