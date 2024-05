Consegnato il nuovo elicottero AW 139 ai Vigili del fuoco di Salerno: il video

Il dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha assegnato al Reparto Volo dei caschi rossi salernitani, il nuovo elicottero AW 139 con identificativo DRAGO 161.

L'elicottero

L'AW 139 è una macchina tecnologica di ultima generazione dotata di telecamera e termocamera, impiegabile per il volo strumentale notturno, in sintesi tecnologia e professionalità a servizio del soccorso per i cittadini dell'area Sud Italia. A ritirarlo ha provveduto un equipaggio in servizio presso il nucleo e va ad integrare i velivoli già in forza ai caschi rossi.

