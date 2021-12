Salerno: il bilancio e gli auguri di fine anno del sindaco del sindaco Napoli

"C'è ancora tanto da fare": con queste parole il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli saluta il 2021 che ha definito anno peculiare a causa della pandemia e delle elezioni. "Nello stesso tempo, però, abbiamo fatto una serie di realizzazioni. Voglio ricordare, a titolo d'esempio, piazza della Libertà ed il parcheggio".

Le speranze per il 2022

"Speriamo che il 2022 abbia la possibilità di farci mettere alle spalle le difficoltà - ha continuato il sindaco Napoli - Per fare questo ci sono alcuni aspetti presupposti: dobbiamo vaccinarci tutti. Prima, seconda e terza dose. Abbiamo chiesto all'Asl di rinforzare gli aspetti organizzativi date le difficoltà che ci sono state negli ultimi giorni anche perchè tantissimi volevano vaccinarsi. Dobbiamo fare in modo che la variante omicron divenga qualche cosa di gestibile e ci sono buoni segni dalla comunità scientifica in tal senso. Ma questo ci impone, ancora di più, di vaccinarci e di rispettare le norme ed indossare i presidi, in particolare l'utilizzo delle FFP2 per fare in modo che la curva del contagio si abbatta in tempi, ragionevolmente brevissimi".

Gli auguri per la vigilia di capodanno

"Non facciamo esplodere i fuochi d'artificio che, ricordiamo, sono vietati - ha concluso il sindaco - riuniamoci in casa ma, anche lì, bisogna avere attenzione al contagio"

