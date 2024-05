Voglio un Mondo Pulito: il video "prima e dopo" la pulizia della "collinetta dei botti"

Continua l'impegno dell'associazione "Voglio un Mondo Pulito" per la pulizia delle spiagge. In particolare, oggi 11 maggio, in via Allende, oltre ai tantissimi rifiuti (più di 30 kg tra indifferenziato, plastica e vetro), sono stati rimossi quasi 65 kg di residui di batterie di fuochi pirotecnici.

Una vera e propria discarica a pochi metri dal mare bonificata dai volontari dall'associazione

