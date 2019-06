Disabilità: torna a Salerno l'Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti

L'ANPVI (Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti) è ritornata finalmente a Salerno. Un gruppo di disabili visivi, coordinati dal commissario straordinario Vincenzo Fruncillo, ha riportato in città l'importante associazione per fare in modo che tutte le persone cieche ed ipovedenti possano liberamente scegliere a chi affidare la tutela dei propri diritti.

L'invito

Fruncillo ha invitato tute le istituzioni e le associazioni a collaborare per fornire un valido supporto alle persone ed alle famiglie che vivono quotidianamente la disabilità. Il commissario straordinario, poi, ha invitato anche tutti i disabili visivi che non hanno ancora aderito a nessuna associazione e a quanti si sono allontanati di iscriversi all'ANPVI per lottare per la tutela dei propri diritti.