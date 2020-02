Tecnologia blockchain: approvata la proposta di legge dalla Regione Campania

Approvata dal Consiglio regionale, la proposta di legge ‘Sviluppo di attuazione di un sistema di tracciabilità dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain. La tecnologia blockchain è quindi al servizio delle eccellenze agroalimentari campane per la tracciabilità sicura, immediata e trasparente dei prodotti campani.

Parla il consigliere regionale Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e primo firmatario della proposta di legge: