Lavoro, pubblicato il bando per il Concorso per i Centri per l’impiego della Campania

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Concorso Centri per l’impiego Regione Campania, per un totale di 641 posti. Due i bandi per 416 posti di categoria C aperto ai diplomati, in particolare per 316 istruttori policy regionali e 100 istruttori di sistemi informativi e tecnologie. Ed uno il bando per 225 posti di categoria D aperto ai laureati, quindi, per 145 funzionari policy regionali, 50 funzionari policy regionali come Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili, 25 funzionari di sistemi informativi e tecnologie e 5 funzionari comunicazione e informazione.

Le prove

Entrambe le procedure concorsuali prevedono una prova preselettiva, una prova scritta, e una prova orale. I candidati dovranno poi sostenere un colloquio volto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche (ad esclusione del concorso codice D-FSI), esclusivamente per il giudizio di idoneità. In alternativa i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari a livello B1), nonché dell’informatica (patente europea ECDL). Infine ci sarà la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati all’interno della domanda di partecipazione La prova preselettiva di entrambe le procedure concorsuali verterà su diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, trattamento dati, diritto del lavoro e disciplina del lavoro pubblico, Statuto della Regione Campania, ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.) ed elementi di statistica.

Le domande

Sarà possibile inoltrare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line presente nella sezione dedicata: Regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bandi-di-concorso