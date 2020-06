Eclissi: in arrivo lo spettacolo della "Luna delle Fragole", ecco quando

Tutti con il naso all'insù, il 5 giugno per la Luna delle Fragole: il nostro satellite al plenilunio sarà protagonista della seconda eclissi di Luna del 2020 e sarà visibile in tutta Italia. Per appassionati di astronomia e romantici una giornata speciale da seguire - meteo permettendo - fin dalle 19:46 quando inizierà l'inizio della fase di penombra: occhi a Sudest dove la luna inizierà a sorgere, mentre la fase massima è attesa per le 21:25.

La denominazione

L'eclissi penombrale di Luna del 5 giugno prende una denominazione particolare: la Luna Piena di venerdì è soprannominata Luna delle Fragole perché secondo leggende tramandate di generazione in generazione, questo è il periodo di migliore per la raccolta delle fragole. Chi dovesse perdersi lo spettacolo dovrà attendere il 5 luglio per la prossima eclissi penombrale di Luna, in occasione della Luna Piena del Cervo: sarà molto affascinante da osservare, anche se tale eclissi di Luna avverrà nel cuore della notte. Alla vista dunque si osserverà un sensibile calo della luminosità della Luna, reso ancora più spettacolare dal fatto che questa eclissi penombrale si verificherà poco dopo il tramonto del Sole.

Cosa è una eclissi penombrale?

Una eclissi di Luna si verifica quando la Terra si frappone tra la Luna e il Sole, impedendo a quest’ultimo di illuminare il nostro Satellite. Ovviamente l’eclissi è totale quando la Luna si trova esattamente all’interno del cono d’ombra derivato dalla presenza della Terra davanti al Sole, è parziale quando non tutta la Luna viene oscurata e qualche raggio di Sole è in grado comunque di illuminare una parte della sua facciata. Prima che però avvengano tutti questi fenomeni, all’inizio di ogni tipo di eclissi la Luna entra sempre nel cono di penombra: sarebbe il momento in cui la Terra inizia a ostacolare i raggi del Sole diretti verso la facciata della Luna, provocandone una temporanea riduzione della luminosità.

La diretta

Lo staff di Astronomitaly seguirà in diretta live streaming nazionale su Facebook e Youtube l'evento. L’effetto ottico si concretizzerà in una Luna molto più scura rispetto al normale.