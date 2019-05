Nuovo ospedale di Salerno: vince il progetto di Steam, Pinearq e Zambrano

E' stata pubblicata la graduatoria provvisoria del nuovo ospedale di Salerno. Ad aggiudicarsi la gara, in attesa di eventuali ricorsi nei prossimi 30 giorni, è stata la progettazione firmata Steam, Pinearq e Zambrano. La gara è servita per assegnare in una sola fase il servizio di progettazione, di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza per la realizzazione del nuovo ospedale.

Il rendering

La pagina facebook ARCAN - Salerno Cantier&Architettura ha pubblicato il rendering del progetto vincitore per la realizzazione del nuovo ospedale che dovrebbe sorgere nell'area tra San Leonardo e la Centrale del Latte di Salerno.

