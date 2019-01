Dieci salernitani in corsa per Sanremo: parte "Canto per Te”

Il Festival della Musica Leggera “Canto per Te” sbarca per la terza volta a Sanremo. Dopo le finali del 2014 e 2018 anche quest’anno il 9 febbraio al Palafiori, si terrà la finale nazionale, alla quale parteciperanno concorrenti selezionati in tutta Italia. Il format è nato da un’idea portata avanti con costanza e passione da Genni Criscuolo, patron della manifestazione che tende a sottolineare che un evento di tale importanza che serve a dare risalto a tanti talenti è nato e risiede nella città di Pontecagnano Faiano. Direttore artistico di “Canto per Te” è Marcello Attanasio. La premiazione dei concorrenti, scelti dalla giuria, si terrà sul palco di Casa Sanremo “Ivan Graziani Theatre” la sera del 9 febbraio e vedrà l’esibizione dei primi 5 classificati che canteranno la propria canzone.

I salernitani

Tra i concorrenti vi sono anche dieci salernitani. Si tratta di Carmen Marrazzo (Nocera Inferiore), Pasquale Iannone (Fisciano), Vitalina Menza (San Gregorio Magno), Simone Criscuolo (Pontecagnano Faiano), Susanna Reppucci (Salerno), Damiano Lanzalotti in arte “Damy” (Battipaglia), Aurora Prinzi (Salerno), Alex Robustelli (Sarno), Jasmine La Manna (Pontecagnano Faiano) e Maria Carmela Sabetta (Roccadaspide).

La giuria

La giuria, tutta di qualità, sarà formata da: Marcello Attanasio, musicista, direttore artistico del format e presidente di giuria; Antonio Pellegrino, cantante ed Edoardo Pessolano, opinionista ed attore. Tutti i concorrenti parteciperanno ad uno stage di preparazione dei brani che canteranno a Sanremo, presso l’Accademia Musicale “Harmonia” a Pontecagnano Faiano nei giorni 20/27 gennaio 2019, curato dal soprano Antonella De Chiara e dalla pianista Luisiana De Chiara. L’evento, ripreso dallo studio foto e video “Vincent Criscuolo” di Pontecagnano Faiano e trasmesso successivamente sulle frequenze di Julie Italia Tv canale 19 del digitale terrestre, è pubblicizzato dall’agenzia di comunicazione Ok Comunicare di Angela Casale. L’appuntamento è il 9 febbraio al Palafiori di Sanremo. La serata sarà presentata da Genni Criscuolo e Francesca Sica.