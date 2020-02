Benessere: una serata all'insegna dello Sahaja Yoga

Una serata all'insegna della meditazione e del benessere con la tecnica Sahaja Yoga si terrà lunedì 10 febbraio, a partire dalle 10.30, presso la sede del Comitato di Quartiere San Francesco, situato al civico 2 dell'omonica piazza (Nel complesso del Liceo Classico Torquato Tasso).

Sahaja Yoga

"Sahaja Yoga é una tecnica di meditazione che oltre a rimuovere lo stress, ci permette di conoscere noi stessi come non abbiamo mai fatto prima - spiegano dall'organizzazione - La pace, la gioia, la soddisfazione, sono un'esperienza che vanno percepite dentro di noi. É giunto il momento di fare un regalo a noi stessi, il momento di esprimere tutta la bellezza che é nascosta in noi. La meditazione viene svolta seduti o su una sedia o sul pavimento, la cosa importante è rimanere comodi e a nostro agio. Con la mano destra faremo dei movimenti toccando alcune aree del nostro corpo, aree collegate ai nostri centri nervosi dove diremo delle frasi in silenzio dentro ognuno di noi. Dentro ognuno di noi si trova un’energia femminile, materna che quando viene risvegliata, sale lungo la spina dorsale donandoci sollievo, pace, gioia e silenzio interiore. Tutto questo non è qualcosa che va creduto ciecamente, ma sperimentato con mente aperte come farebbe uno scienziato. L’unica cosa che verrà richiesta sarà di togliere le scarpe. Per restare più comodi potremmo portare un tappetino dove poggiare i piedi. Non faremo esercizi fisici ma consigliamo un abbigliamento comodo per essere maggiormente a nostro agio".

Informazioni

Per ogni informazione si può consultare il sito www.sahajayoga.it o rivolgersi diretttamente al comitato in piazza San Francesco 2. La partecipazione è gratutita per gli iscritti e per i residenti del quartiere.