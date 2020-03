Farmaci a domicilio: il servizio per chi è in difficoltà

Federfarma e Croce Rossa Italiana hanno attivato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci, per far fronte all’aumento di richieste da parte dei cittadini che non possono muoversi da casa, tramite il numero verde 800 065510.

Il servizio

Al servizio già offerto da Federfarma, quindi, si è aggiunto il nuovo accordo con Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross. Entrambi i servizi di consegna farmaci a domicilio sono rivolti a persone con specifici requisiti, in particolare non autosufficienti e positivi al Covid19. Possono usufruire del servizio persone con oltre 65 anni o non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al virus Covid-19. Per favorire l’efficienza dei servizi per coloro che ne hanno realmente bisogno si invita a non utilizzarli se non si rientra in queste categorie.