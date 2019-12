"Insieme per la vita": ultimo appuntamento con le visite senologiche gratuite a Salerno

Si terrà il 16 dicembre alle ore 16, presso il Centro Sociale di Salerno, in via Cantarella, l'ultimo appuntamento dell'anno di "Insieme per la vita". L'iniziativa di prevenzione è promossa da "Noi in Rosa aps" per offrire visite senogiche e consulenze alimentari gratuite, a cura dei senologi Carlo Iannace, Giuseppe Amaturo e il biologo nutrizionista Marco Preziuso. Alle 18, si terrà poi la pratica di Qicong con Ulla Scuccimarra.

Le informazioni

Per informazioni: 3928677918 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).