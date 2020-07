“Memorial dott. Michele Siani” a Vietri, premiato Ascierto che avvisa: "Vaccino pronto entro la prossima estate"

Successo per III “Memorial dott. Michele Siani” di ieri, 6 luglio, nella villa comunale di Vietri sul Mare, giorno dell'anniversario del compleanno del dottor Siani che avrebbe compiuto 60 anni. Ad organizzarlo, l'associazione culturale “Dott. Michele Siani” con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare e la collaborazione della Pro Loco di Vietri sul Mare. Il presidente della Commissione Bilancio e Finanza della Regione Campania, Francesco Picarone, ha consegnato il premio “Prendersi cura con il sorriso”, istituito dall’organizzazione e assegnato al professor Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Medica Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale.

Parla Ascierto

Il professor Ascierto, nel suo intervento, ha ribadito che il virus non è scomparso "come dimostrato dai nuovi casi registrati anche nella nostra Regione": "Dobbiamo imparare a convivere con il virus, almeno fino a quando non sarà trovato il vaccino. Dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, usare la mascherina e seguire con attenzione tutte le prescrizioni dirette alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid 19 - ha detto il professore- È in corso la procedura di sperimentazione del vaccino. Considerando i tempi della stessa, però, se dovesse essere trovato, ciò non avverrà prima della prossima estate”.