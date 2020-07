Gli effetti del lockdown sui giovani: ecco i risultati della ricerca dell'Asl

Fragili e soli. Così appaiono gli adolescenti del territorio, post lockdown. L'Asl di Salerno ha infatti presentato i risultati della ricerca/studio per esplorare e conoscere la condizione dei giovani nel periodo dell’emergenza, coinvolgendo un campione di oltre 6.600 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, tra gli 11 e i 20 anni. Ai ragazzi è stato somministrato un questionario on line sull’impatto che tale emergenza ha avuto sulla loro vita e sulle loro relazioni, in tutti i suoi aspetti. Stati depressivi, fumo e persino autolesionismo in aumento, in molti casi, proprio per via della delicata situazione cui hanno dovuto far fronte.

Ecco i risultati>>>I risultati della ricerca

Allegati