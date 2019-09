Trattamento delle varici: la tecnica del dottor Pagano approda in Polonia

La tecnica Safena esclusa (ESTV) ideata dal dottor Maurizio Pagano, dirigente medico dell'ospedale Andrea Tortora di Pagani e presidente della SIFL (Società italiana di FleboLinfologia) sbarca al Congresso mondiale di Flebologia di Cracovia in Polonia.

La tecnica

L’innovativa metodica ambulatoriale per il trattamento delle varici, già presentata negli Stati Uniti nel 2017 e praticata presso l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale ed oncologica del presidio ospedaliero di Pagani (diretta dal dottor Massimiliano Fabozzi), ha incassato l’adesione e l’apprezzamento dei più famosi flebologi radunati nella suggestiva cittadina a sud della Polonia per il consueto summit internazionale, alla fine di agosto. Alla tecnica ideata dal professor Pagano, che è anche docente di Chirurgia delle varici presso il Master di Angiologia dell’Università Gemelli di Roma (diretta dal prof. Paolo Tondi), sono state infatti riconosciute, in quel contesto, non solo l’efficacia in termini di risultati ma anche la convenienza, considerando l’abbattimento dei costi rispetto alle altre metodiche.

Il commento

"Sono davvero orgoglioso dell’invito che mi è stato rivolto dagli organizzatori del Congresso – ha commentato il dottor Maurizio Pagano – Si tratta di un ulteriore ed importante riconoscimento della valenza di questa tecnica innovativa, apprezzata ora anche a livello internazionale perché ritenuta mini-invasiva, sicura e a basso costo, risolutiva anche per i casi più complessi, ovvero negli stati avanzati della malattia da un punto di vista anatomico ed emodinamico. Oltre a presentare la tecnica ed i risultati sempre più incoraggianti che stiamo raccogliendo grazie alla sua applicazione all’ospedale di Pagani, nell’ambito del Congresso a Cracovia ho tenuto ad evidenziare, con un pizzico di orgoglio, la recente e reale diffusione della metodica. Sono sempre più i centri specialistici che la stanno adottando, preferendola alla tecnica tradizionale o integrandola, in alcuni casi, alle più moderne tecniche e tecnologie (laser e radiofrequenza)".

Il congresso

Il dottor Pagano, in Polonia, è andato anche in qualità di rappresentante della Società italiana di Flebolinfogia di cui è presidente. La SIFL è entrata a far parte, per la prima volta, dell'UIP (Unione internazionale di Flebolgia), l'organismo più importante a livello mondiale. "Da oggi anche la nostra società – ha precisato Pagano – farà parte della UIP, che raduna le più rappresentative società di flebologia del mondo. Questo riconoscimento mi appaga di tutti gli sforzi profusi nel tempo. La SIFL, che mi onoro di presiedere, è stata istituita circa trenta anni fa ma solo negli ultimi tempi, anche grazie al lavoro messo in campo da me come presidente e dai miei validi colleghi del Direttivo, è cresciuta molto, sia per l’incremento del numero di soci iscritti sia per lo spessore degli eventi scientifici organizzati ogni anno e per i lavori scientifici prodotti. Dal momento in cui ho assunto la guida della società ho voluto fortemente dare spazio soprattutto ai giovani, alle nuove leve del settore, e a tutti coloro che si dedicano con impegno ed entusiasmo alla flebologia sul territorio, senza pregiudiziali accademiche" ha concluso.