Casa Nazareth, visite specialistiche gratuite ed assistenza per chi ha bisogno all'ambulatorio "Oasi"

Assistenza medica, accoglienza e orientamento per chi, straniero e non, vive un disagio socio-economico: questo è offerto, gratuitamente dall'ambulatorio sociale Oasi attivo a Casa Nazareth, nella zona orientale di Salerno. Volontari e medici, infatti, svolgono l'attività rivolta alle fasce deboli e dispongono anche di un piccolo banco farmaceutico. L'ambulatorio è aperto tutti i lunedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, in via Guariglia, nel quartiere Europa.

Le visite

Ogni mese, inoltre, sono previste consulenze mediche specialistiche: in particolare, il 25 novembre dalle 17 alle 18.30 verranno effettuate visite ginecologiche e il 26 novembre, dalle 9 alle 12.30, visite oculistiche. Per informazioni: 089337232