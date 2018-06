Gustose bontà all'insegna del relax, all'Aperitiglio di Sieti di Giffoni

Un luogo ameno, all'ombra del grande tiglio che rende più suggestiva la piazza del borgo, ideale per trascorrere momenti lontano dal caos cittadino e per concedersi degli aperitivi che sanno di buono. Sta incuriosendo molte persone, l'Aperitiglio, a Sieti di Giffoni Sei Casali, in piazza Corte dei Santi.

I prodotti

Gustando i deliziosi prodotti Picentini a km0, dunque, la Nucella Aperishop propone ogni giorno un menù di tutto rispetto, dal tiramisù, all'insalata alla nocciola, fino ai crostini misti, alla pasta alla siciliana, al gateau e ai taglieri. Insomma, decisamente da provare, l'aperitivo all'insegna della bontà e del relax.

Gallery