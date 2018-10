Italian Food Awards 2018, premiate le "Bombette" Antonio Amato

Allori, ieri sera, per la Pasta Antonio Amato, presso “La cuisine”, nella sede fieristica di Paris Nord Villepinte, in occasione della cerimonia di premiazione dei prodotti alimentari italiani più innovativi presentati a SIAL 2018, la principale fiera mondiale del food in corso a Parigi.

La premiazione

Nel corso della 4° edizione di Italian Food Awards, organizzata da Italianfood.net per mettere in evidenza i prodotti del food & beverage italiano più innovativi e creativi, dunque, lo storico marchio di pasta italiano, si è distinto tra i partecipanti con le Bombette Antonio Amato che hanno conquistato il primo premio nella categoria Frozen.

Le caretteristiche

Caratterizzate dal sapore del peperoncino calabrese, per gli amanti dei sapori forti e dall’aroma dello zenzero unito ai freschi limoni di Sicilia, per i più audaci, Bombette Amato, dunque, rappresentano un prodotto innovativo e di qualità. Da provare anche ripiene, con un cuore cremoso di mozzarella di bufala campana Dop e pomodoro, funghi o con pesto di basilico. Tanta curiosità.