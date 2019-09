Un angolo della Puglia a Salerno: ha aperto i battenti "Pane e mare" nel centro storico

Profumo di salsedine, da ieri, nel centro storico di Salerno, precisamente presso il Vicolo della neve: ha aperto i battenti "Pane e mare". Il noto chef pugliese Roberto Pepe che ha preso il timone del locale, ha ideato il panino 2.0, alias farcito con pesce ed altre delizie.

Le specialità

Preparate con solo semola e lievito madre, la puccia e la cumma altamente digeribili, per coniugare i sapori della terra con quelli del mare, puntando su prodotti di nicchia tipicamente pugliesi come la salicornia, i mugnoli, la burrata, la borragine, il tutto accompagnato da vini di qualità e birre artigianali. Obiettivo di "Pane e mare" è quello di promuovere i prodotti tipici campani e quelli pugliesi, dando vita ad una fusion perfetta per sostenere le realtà gastronomiche d'eccellenza a due passi dal mare.

